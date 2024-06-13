США включили Мосбиржу в санкционный список. Поэтому она приостановила торги в долларах и евро. В том числе заявлялось о возможности введения вторичных санкций против иностранных банков, работающих в России.

Редакция 24.kg попыталась выяснить у банков, как они работают с денежными переводами в/из России и возможны ли обменные операции.

Банк «Компаньон» сообщил, что по техническим причинам недоступны:

отправка и получение переводов в рублях в приложении «Компаньон»;

отправка и получение переводов по системе «Юнистрим».

MBANK заявил, что в связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка ввели временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации).

При этом все денежные средства клиентов по рублевым счетам в полной сохранности.

«Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах банка, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты», — сообщили в банке.

В Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ) сообщили, что все операции по системам денежных переводов временно недоступны.

В Кыргызском Инвестиционно-Кредитном банк (KICB) рассказали, что на сегодня денежные переводы в рублях осуществляются в штатном режиме.

В «Кыргызкоммерцбанке» подтвердили, что не работает система денежных переводов «Юнистрим» и возможность провести переводы по системе SWIFT.

В банке «Бай-Тушум» услуга «долларовый счет/ конвертация рубль/ доллар» временно отключена.

«В связи с вводом вчера вечером санкций против Мосбиржи курс рубля резко упал. Когда будет доступно, пока не известно», — рассказали в банке.

ОАО «Элдик Банк» (бывший «РСК Банк») также сообщил, что в связи с техническими работами временно недоступны следующие системы переводов (отправка и получение):

Astrasend;

Contact;

«Золотая Корона»;

«Сбербанк Онлайн».

В «Керемет Банке» подтвердили, что по техническим причинам не работают системы денежных переводов «Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western Union.

«Можно перевести деньги на расчетный счет. Для этого нужно подойти в отделение банка, открыть счет в рублях, потом уточнить у банка в РФ, работают ли они с нашим банком-корреспондентом. Если работают, можно спокойно отправлять. Если перевод из РФ в Кыргызстан, то действует такая же система», — рассказали в банке.

В «Дос-Кредобанк» на отправку перевода по системе SWIFT на банковский счет лимитов нет.

«Все операции, включая переводы по системе SWIFT, осуществляются в обычном режиме. На данный момент нет никаких лимитов или ограничений на переводы. Все системы денежных переводов работают в стандартном режиме», — рассказали в банке.

В «Капитал банке», «Халык Банке» и «Банке Азии» заявили, что никаких ограничений по операциям с рублями нет. Все согласно установленным лимитам системы денежных переводов. В «Демир Кыргыз Интернэшнл банк» сказали, что операции по денежным переводам в рублях по паспортным данным работают только в отделении банка (на кассе). Нужно подойти и по запросу специалисты проверят лимит и укажут точную комиссию.

В «Финка банк» отметили, что как таковых ограничений нет, но с сегодняшнего дня по «Золотой короне» банк не отправляет переводы в рублях, работает только на получение. Но клиент будет получать деньги не в рублях, в сомах после конвертации