Запрет на вейпы. Какие черные дыры есть в законопроекте

Депутаты комитета по экономической и фискальной политике одобрили концепцию поправок в Закон «О защите здоровья граждан Кыргызстана от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля», в Кодекс о правонарушениях и в Уголовный кодекс. Уже первое обсуждение выявило, что документ нужно серьезно доработать.

Инициаторы собираются запретить на территории страны вейпы, но с закрепленными законодательно оговорками.

Ряд депутатов выразили серьезные опасения по поводу того, будет ли работать запрет на вейпы. Ведь есть высокий риск роста контрабанды. Кроме того, парламентарии раскритиковали и предполагаемый размер штрафов. Они считают его несоразмерно высоким.

Как остановить контрабанду

Главный вопрос, который остается открытым в инициативе запретить ввоз в Кыргызстан электронных сигарет, — контрабанда. Депутат Дастан Бекешев уверен, что после принятия законопроекта о запрете вейпов усилится контрабанда, бюджету будет нанесен вред, подростки продолжат употреблять контрабандный товар. Их будут доставлять из Китая, России, Таджикистана и других стран.

Скажу откровенно, подобные проекты — табачное лобби. Тем, кто продает классические сигареты, нужно запретить электронные. Дастан Бекешев

С ним согласились и коллеги по комитету по бюджету и финансам. Депутат Айсаракан Абдибаева поинтересовалась, можно ли по после принятия этого законопроекта не пропускать электронные сигареты через границу. Особенно актуален этот вопрос с учетом того, что между Кыргызстаном и Казахстаном нет таможенной границы. Оба государства находятся в составе Евразийского экономического союза. Поэтому непонятно, кто и как будет контролировать провоз тех же электронных сигарет через кыргызско-казахскую границу. Айсаракан Абдибаева предложила прописать этот пункт в законопроекте ко второму чтению.

«Это правильное предложение. Пограничная и Таможенная службы в первую очередь должны это контролировать. Если вы готовы призвать к ответственности таможенников, которые на корню будут пресекать ввоз этого товара, я поддержу вас», — поддержала коллегу и обратилась к инициаторам документа Эльвира Сурабалдиева.

Вейпы опаснее наркотиков?

Одной из спорных норм законопроекта стали новые штрафы за продажу и использование электронных сигарет. За употребление электронных сигарет предлагается штрафовать физических лиц на 40 тысяч сомов, юридических — на 60 тысяч сомов. За продажу штрафы хотят сделать 50 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов — для юридических. А поставщиков электронных сигарет предлагают штрафовать от 150 до 200 тысяч сомов либо лишать свободы на срок от года до двух лет.

«На сегодня 35 процентов населения Кыргызстана составляют молодые люди от 14 до 35 лет. Избавление их от вредных привычек должно стать приоритетном государственной стратегии», — заявил один из инициаторов, депутат Алишер Козуев.

Все бы ничего, но штрафы оказались несоразмерно велики: за употребление легких наркотиков штрафуют на 20 тысяч сомов, а электронных сигарет — сразу на 40 тысяч сомов.

«Вы заботитесь о детях, думаете о будущем общества, все правильно, но 40 тысяч сомов в практике Кыргызстана — это слишком [много]. Если ловят гражданина на месте употребления, ему скажут: давай 20 тысяч сомов или заводим протокол и заплатишь 40 тысяч сомов. Мы открываем карман коррупции. Штрафовать на 40 тысяч и делать бизнес на простых гражданах неправильно», — высказалась парламентарий Эльвира Сурабалдиева.

Кто заплатит за 14-летнего подростка? Заставите платить родителей, которые с утра до вечера вкалывают на работе? Эльвира Сурабалдиева

Она также напомнила, что на сегодня половина Кыргызстана курит. Но данных о том, сколько денег поступило от штрафов за курение [в публичном месте] неизвестно, потому что «они оседают в чужих карманах».

«Вы просто обогащаете чиновников, которые целый день кружат по городу и ловят курильщиков. Не можем чиновникам поднять зарплату? Давайте за счет штрафов их обогатим. Инициатива отличная, я, как женщина, поддерживаю, но 40 тысяч сомов — это слишком. 99 процентов населения поддержат проект, уменьшите штраф», — заключила она.

Депутат также отметила, что государство должно вести последовательную политику. А сейчас получается, что, с одной стороны, рассматривается вопрос о полном запрете вейпов, а с другой – есть сообщения, что на территории свободной экономической зоны «Бишкек» (СЭЗ «Бишкек») собираются строить завод по их производству.

«Если хотите в Кыргызстане открыть на СЭЗ завод и там производить, это будет неправильно», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.

Запреты не работают

Единственным депутатом, который проголосовал против концепции законопроекта, был Дастан Бекешев. Он и ранее заявлял о том, что запреты под соусом заботы о здоровье населения работают плохо. Парламентарий считает, что есть куда более действенные методы. Верен своему мнению он остался и при обсуждении законопроекта.

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Дастан Бекешев отметил, что работал с Министерством экономики и коммерции и Налоговой службой по поводу реализации на территории Кыргызстана электронных сигарет. В итоге для них подняли размер акцизного налога. Благодаря этому только в прошлом году бюджет пополнился на 345 миллионов сомов.

Я против употребления электронных сигарет, но такой проект я не поддерживаю. Дастан Бекешев

Концепцию законопроекта должны вынести на обсуждение всех депутатов Жогорку Кенеша. Но даже если палата поддержит документ, инициаторам все равно придется его серьезно переработать. Иначе вместо благой цели защиты подрастающего поколения от табака получим растущий как снежный ком поток контрабанды и невозможность хоть как-то контролировать рынок электронных сигарет в Кыргызстане.