11:01, 07 июня 2024, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июня
11:01, 07 июня 2024, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.
Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
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