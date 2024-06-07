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Экономика

Товарооборот Кыргызстана и России увеличился на 5 процентов — Дмитрий Вольвач

Товарооборот Кыргызстана и России в 2024 году увеличился на 5 процентов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе тематических сессий «Россия — Казахстан» и «Россия — Киргизия» на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в связи с широкой сетью контактов между деловыми кругами стран объемы сотрудничества РФ с РК и КР демонстрируют устойчивый рост.

Участники тематических сессий обсудили актуальные вопросы развития партнерства между государствами на двусторонней основе, а также в рамках ЕАЭС и СНГ.

«Российские компании уверенно работают на казахстанском и киргизском рынках в области энергетики и промышленности, медицины и горнодобывающей промышленности, в ритейле и атомной сфере, — отметил Дмитрий Вольвач. — Инвестиционная активность — ключевой элемент развития отношений между странами, повышающий устойчивость экономики к внешним воздействиям».

По данным Минэкономразвития России, товарооборот с Кыргызстаном в первом квартале 2024-го увеличился на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам замминистра, все три государства уделяют особое внимание развитию кооперационных связей в ЕАЭС и СНГ. В данный момент в ЕАЭС разрабатывается механизм финансирования промышленной кооперации, который позволит придать новый импульс развитию регионального интеграционного сотрудничества.

Дмитрий Вольвач напомнил, что РФ завершает процесс ратификации соглашения о свободной торговле услугами, которое страны СНГ приняли в июне 2023-го. Документ предусматривает безопасность и защиту вложенных инвестиций, установление национального режима и режима наибольшего благоприятствования. Соглашение позволит государствам-участникам выйти на новый уровень интеграционного партнерства.

«Развитие свободной торговли услугами в значительной степени позволит странам СНГ облегчить предпринимательскую деятельность в рамках обширного региона — новые рынки и ниши будут стимулировать бизнес всех государств расширять и модернизировать производственные мощности, повышать конкурентоспособность товара», — сказал замминистра экономического развития России.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296032/
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