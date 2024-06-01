Кыргызстан вошел в тройку основных покупателей мороженого из России вместе с Казахстаном, а лидером стал Китай, который с января по март этого года приобрел его на $1,1 миллиона. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад.

РК и КР импортировали российского мороженого на $984,8 тысячи и $161,5 тысячи соответственно. При этом за год Казахстан сократил закупки из РФ на две трети, а Кыргызстан нарастил на четверть.

Также в числе основных покупателей могли бы оказаться Узбекистан и Беларусь, однако актуальные данные они не раскрыли. Так, по итогам трех месяцев прошлого года импорт РУз этого продукта составил $867,9 тысячи, а Беларусью — $437,5 тысячи за первые три месяца 2022-го.

По итогам всего 2023 года основными импортерами мороженого из России стали Казахстан ($20,1 миллиона), КНР (1,9 миллиона), Азербайджан (1,7 миллиона) и Грузия (1,1 миллиона).

За прошлый год объем производства мороженого в РФ вырос до рекордных значений. Российские предприятия произвели 524 тонны продукта.