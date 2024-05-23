Сом после вчерашней интервенции Нацбанка подорожал относительно основных валют

За последние сутки курсы российского рубля, доллара, евро и тенге снизились относительно сома. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 88,15 сома, продают по 88,55-88,65 сома. Номинальный курс Нацбанка — 88,02 сома (снижение на 0,15 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 95-95,3 сома, продают по 95,9-96 сомов. Официальный курс — 95,494 сома (снижение на 0,31 процента).

Российский рубль, который дорожал две недели, тоже подешевел за сутки. Сегодня с утра в столице его покупают по 0,97-0,972 сома, продают по 0,985 сома. Курс Национального банка — 0,9749 сома (снижение на 0,92 процента).

Курс казахского тенге немного снизился. Его покупают по 0,1395-0,14 сома, продают по 0,2 сома. Официальный курс — 0,1993 сома (снижение на 0,1 процента).

Нацбанк в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала текущего года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.