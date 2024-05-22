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Экономика

Российский рубль дорожает, доллар и евро немного потеряли в цене

За последние сутки российский рубль вновь подорожал относительно сома. Немного поднялся курс тенге, а доллар и евро — подешевели. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 88,03-88,2 сома, продают — по 88,6-88,62 сома. Номинальный курс Национального банка — 88,15 сома (снижение на 0,05 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 95,25-95,6 сома, продают — 95,9-96,25 сома. Официальный курс — 95,7926 сома (снижение на 0,13 процента).

Российский рубль продолжает дорожать вторую неделю. Сегодня с утра в Бишкеке его покупают по 0,966-0,967 сома, продают — по 0,975-0,984 сома. Курс Национального банка — 0,984 сома (рост на 1,41 процента).

Курс казахского тенге немного повысился. Его покупают по 0,1393-0,14 сома, продают — по 0,201-0,203 сома. Официальный курс — 0,1995 сома (рост 0,4 процента).

Нацбанк Кыргызстана в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала 2024 года это седьмая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024 года Нацбанк изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294633/
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