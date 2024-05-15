12:11
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться

Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.  

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293983/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Российский рубль подрос относительно сома. Остальные валюты стабильны
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 мая
Евро и российский рубль подорожали относительно сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Сом немного подорожал относительно доллара, евро и российского рубля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 апреля
Популярные новости
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали относительно сома Евро и российский рубль подорожали относительно сома
Сом немного подорожал относительно доллара, евро и&nbsp;российского рубля Сом немного подорожал относительно доллара, евро и российского рубля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;11&nbsp;мая. Больше всего подорожали помидоры Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Больше всего подорожали помидоры
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Бизнес
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
Акция в&nbsp;O!Store: купи чехол&nbsp;&mdash; второй получи в&nbsp;подарок Акция в O!Store: купи чехол — второй получи в подарок
Оплата налогов по&nbsp;коду платежа в&nbsp;MegaPay Оплата налогов по коду платежа в MegaPay
15 мая, среда
12:06
Надира Нарматова: Судебная система Кыргызстана зависима от внешних сил Надира Нарматова: Судебная система Кыргызстана зависима...
12:05
В Джалал-Абаде задержан гражданин Узбекистана с фальшивыми долларами
12:00
Сезим Саламатова: Все мои цели и мечты связаны с хоккеем
11:40
В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
11:39
Летний турсезон. Депутат требует решить вопрос с гидроциклами на Иссык-Куле