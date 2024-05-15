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Экономика

Российский рубль подрос относительно сома. Остальные валюты стабильны

За последние сутки российский рубль подорожал относительно сома, курсы доллара, евро и тенге — фактически не изменились. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,3-88,4 сома, продают — по 89-89,2 сома. Номинальный курс Национального банка — 88,3346 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,7-95 сомов, продают — 95,7 сома. Официальный курс евро 95,26 (снижение на 0,01 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня с утра в Бишкеке его покупают по 0,96 сома, продают — по 0,97-0,975 сома. Курс Национального банка — 0,9648 сома (рост на 0,71 процента).

Курс казахского тенге не изменился. Его покупают по 0,14-0,1402 сома, продают — 0,205. Официальный курс — 0,2004 сома.

Нацбанк Кыргызстана в мае один раз скупал доллары на валютном рынке. С начала 2024 года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024 года Нацбанк изъял с рынка $113 миллионов 350 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293975/
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