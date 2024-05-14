Евро и российский рубль подорожали относительно сома

За последние сутки российский рубль и евро немного подорожали относительно сома, курсы доллара и тенге снизились. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,35-88,5 сома, продают по 89-89,2 сома. Номинальный курс установлен Нацбанком в 88,3391 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,65-94,9 сома, продают по 95,4-95,55 сома. Официальный курс евро — 95,2737 (рост на 0,12 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,958-0,96 сома, продают по 0,97 сома. Номинальный курс — 0,958 сома (рост на 0,34 процента).

Курс казахского тенге снизился. Его покупают по 0,1401-0,1402 сома, продают по 0,205 сома. Официальный курс — 0,2004 сома (снижение на 0,35 процента).

Национальный банк в мае один раз скупал доллары на валютном рынке. С начала этого года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $113 миллионов 350 тысяч.