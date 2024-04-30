Добровольная легализация и амнистия активов продлеваются до 31 декабря

Добровольная легализация и амнистия активов физических лиц продлеваются до 31 декабря. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Отмечается, что ведомством разработан соответствующий законопроект.

Основной задачей Закона КР «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» является выведение теневых активов в легальный оборот для дальнейшего его декларирования в рамках всеобщего декларирования населения (представление Единой налоговой декларации).

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время добровольная легализация и амнистия активов позволяет вывести часть теневых активов в легальный оборот, что, как следствие, приводит к повышению легальной экономической активности.

«Цель закона — привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации путем добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами КР, по состоянию на момент декларирования активов; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику КР; уменьшение доли теневой экономики; обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов КР за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного указанным законом», — отмечают в ведомстве.

В настоящее время около 2 тысяч декларантов прошли декларационную кампанию, также в бюджет государства продолжают поступать средства.

В Минэкономики добавили, что также ведется комплексная работа по созданию механизмов полной прослеживаемости экономической деятельности в стране. К примеру, нормативными правовыми актами создаются условия для безналичного расчета, исключается деятельность на основании патента.

«Это, в свою очередь, связано с тем, что значительное количество налогоплательщиков осуществляют деятельность на основе патентов, по которым затруднительно отследить учет и прозрачность деятельности. Как правило, фактические обороты плательщиков в значительном размере превышают заявленные ими обороты», — говорят в ведомстве.

Добровольная легализация и амнистия активов физических лиц являются частью подготовительного этапа перед переходом ко всеобщему декларированию.

«Таким образом, учитывая цели указанного закона, а также комплекс мер, направленных на вывод экономики страны в легальный экономический оборот, предлагается продлить срок добровольного декларирования активов до 31 декабря 2024 года», — заключили в ведомстве.