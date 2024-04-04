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Экономика

Дачникам предложили узаконить участки, но сделать это почти нереально

В Кыргызстане продолжается земельная амнистия. Граждан призывают воспользоваться своим правом и оформить земельные участки, которыми они пользуются долгие годы.

Предусмотрены послабления и для владельцев дачных участков. Только их попытки получить госакты на землю стали настоящей лотереей.

И чаще всего люди проигрывают. При этом логики в решениях государственных органов просто нет. Кто-то спокойно получает нужные документы, а большинству просто отказывают.

Позитивные отчеты чиновников

В конце марта полномочное представительство президента в Чуйской области отчиталось, что в регионе началась земельная амнистия среди дачных поселков.

В Кыргызстане более 400 садовых товариществ, около 70 процентов из них в Чуйской области.

 Полпред главы государства Канат Джумагазиев заявил, что процесс земельной амнистии успешно завершен в жилмассивах и теперь пришло время дачных кооперативов. Чиновник заверил: он сделает все, что от него зависит, чтобы решить юридические проблемы и обеспечить условия для развития дачных поселков.

Дачников никто не слышит

Одна из главных проблем в том, что садоводческие хозяйства фактически остались вне закона в Кыргызстане. И решать проблему никто не собирается.

«В постановлении о процедуре прохождения земельной амнистии дачниками написали, что она для общественных садоводческих объединений и садово-дачных кооперативов. Они не указали там садоводческие товарищества. Но они их и не могли указать, потому что такой правовой формы в гражданском кодексе нет», — говорит председатель Общества садоводов и огородников Ольга Иващиненко.

По ее словам, еще на этапе подготовки всех документов для земельной амнистии предложила чиновникам поработать вместе. Уже тогда было понятно, что могут возникнуть сложности и законодательные коллизии. Но слушать ее не стали.

«Удалось добиться, чтобы земельная амнистия для дачников была бессрочной. Изначально предлагали только два года. Но это катастрофически мало. Позже сроки просто убрали. А вот с госактами на землю вопрос не решили», — отмечает Ольга Иващиненко.

Кому как повезет

И пока власти обещают помочь и поддержать, дачники бьются в глухие стены чиновничьего безразличия. Ольга Иващиненко рассказала 24.kg, что сейчас государственные акты на право частной собственности на землю спокойно получают только те люди, которые прошли системную регистрацию в 2002-2004 годах.

Но такую регистрацию прошла в лучшем случае треть дачников. Остальные никак не зарегистрированы.

«Я председатель дачного общества. У меня 32 человека в обществе не имели госактов на землю. Мы подготовили все документы, подали и получили их. Но следом идут представители другого дачного общества, и им ни одного госакта не дали. Приезжаем в «Кадастр». Говорим, амнистию дали не юридическим лицам, а физическим, кто был пользователем, а сейчас хочет стать собственником. По Земельному кодексу он автоматически становится собственником своего участка. Но теперь нам нужно просто это зарегистрировать в госорганах. Но нет, поддержки не получаем», — говорит председатель Общества садоводов и огородников.

Для дачников даже подготовлен специальный документ, который определяет порядок прохождения земельной амнистии. Участники садового товарищества должны провести общее собрание и принять решение о том, что на отдельные участки нужно выдать госакты на землю. Затем решение утверждает айыл окмоту, на территории которого находится общество. Кроме этих двух решений, для регистрации надо представить паспорт, протокол общего собрания и копию садоводческой книжки.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что у человека есть весь пакет документов, но ему отказывают. А кому-то с этим же пакетом документов дают госакт. В некоторых случаях и сами айыл окмоту не идут навстречу и отказываются регистрировать решения правлений садоводческих товариществ. Единого подхода в этом вопросе нет», — подчеркивает Ольга Иващиненко.

Вот и выходит, что дачники вроде как есть, но решать их проблемы никто не собирается. Формально им дали право узаконить участки, которыми они пользуются десятки лет. Но в реальности сделать это практически невозможно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290679/
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