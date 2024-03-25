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Экономика

В администрации президента Кыргызстана призывают не бояться внешнего долга

«Мещанское, бытовое понимание внешнего долга, страх перед внешним долгом не оправдан для развивающейся страны, имеющей амбиции бурного роста», — заявил сегодня на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник администрации президента.

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По его словам, внешний долг является условием. Это видно по всем успешным странам. Непонятно, как расти, если не привлекать дешевые длинные деньги из-за рубежа. Другое дело, что нужно их направлять на проекты, которые принесут отдачу.

«Когда кыргызстанец беспокоится, что у страны есть внешний долг, это ничем не оправдано. Да, семья может беспокоиться, что долг есть. Но государство не является семьей. Тут действуют другие условия и законы. Мы призываем журналистов, чтобы вы не способствовали нагнетанию страха. По внешнему долгу нужно воспитывать четкое понимание у народа, что нельзя сравнивать задолженность семьи и государства. Последнее создает возможности, новые ресурсы, деньги и увеличивает экономику. Когда внешний долг идет на производительные нужды, он нужен. Без него любые мечты об увеличении экономики, а тем более о десятикратном росте, невозможны. Мы со страхом смотрели на внешний долг в 2010-х, когда понимали, что в 2022 году придет пик выплат и, возможно, придется сокращать расходы бюджета. Но этого не случилось. Мы все выплатили. И в этом году, и в следующем все выплаты будут минута в минуту. Наш народ этого даже не ощутит», — сказал чиновник администрации президента.

В пример он привел размеры выплат по внешнему долгу. В частности, в этом году они составят $474,9 миллиона, в следующем — $538,5 миллиона.

«Внутренний долг у нас растет. Это вызывает беспокойство, поэтому мы должны занимать на внешнем рынке под низкие проценты. Долг — это хорошо. Внешнего долга не надо бояться. Деньги надо привлекать с условием того, что все они будут направлены на высокопроизводительные инвестиции», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289797/
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