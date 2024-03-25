В администрации президента Кыргызстана призывают не бояться внешнего долга

«Мещанское, бытовое понимание внешнего долга, страх перед внешним долгом не оправдан для развивающейся страны, имеющей амбиции бурного роста», — заявил сегодня на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник администрации президента.
По его словам, внешний долг является условием. Это видно по всем успешным странам. Непонятно, как расти, если не привлекать дешевые длинные деньги из-за рубежа. Другое дело, что нужно их направлять на проекты, которые принесут отдачу.
«Когда кыргызстанец беспокоится, что у страны есть внешний долг, это ничем не оправдано. Да, семья может беспокоиться, что долг есть. Но государство не является семьей. Тут действуют другие условия и законы. Мы призываем журналистов, чтобы вы не способствовали нагнетанию страха. По внешнему долгу нужно воспитывать четкое понимание у народа, что нельзя сравнивать задолженность семьи и государства. Последнее создает возможности, новые ресурсы, деньги и увеличивает экономику. Когда внешний долг идет на производительные нужды, он нужен. Без него любые мечты об увеличении экономики, а тем более о десятикратном росте, невозможны. Мы со страхом смотрели на внешний долг в 2010-х, когда понимали, что в 2022 году придет пик выплат и, возможно, придется сокращать расходы бюджета. Но этого не случилось. Мы все выплатили. И в этом году, и в следующем все выплаты будут минута в минуту. Наш народ этого даже не ощутит», — сказал чиновник администрации президента.
В пример он привел размеры выплат по внешнему долгу. В частности, в этом году они составят $474,9 миллиона, в следующем — $538,5 миллиона.
«Внутренний долг у нас растет. Это вызывает беспокойство, поэтому мы должны занимать на внешнем рынке под низкие проценты. Долг — это хорошо. Внешнего долга не надо бояться. Деньги надо привлекать с условием того, что все они будут направлены на высокопроизводительные инвестиции», — заключил он.