Кыргызстан и Китай реализовали совместный проект и открыли бондовую зону

В Кашгаре (КНР) открыли бондовую зону, ставшую генератором развития электронной коммерции и экспорта отечественной продукции на рынок Китая. Об этом сообщило Министерство цифрового развития.

Бондовую зону открыли в рамках инициативы «Две страны — два парка» между ОАО «Кыргыз почтасы», СЭЗ «Нарын» и СЭЗ «Кашгар». Площадь объекта — 7 тысяч 500 квадратных метров.

«Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров вместе с генеральным директором ОАО «Кыргыз почтасы» Маратом Черикчиевым и другими представителями государственных органов посетил представительство ОАО «Кыргыз почтасы» в Кашгаре, бондовую зону СЭЗ «Нарын», где оператором является ОАО «Кыргыз почтасы», и принял участие в открытии национального павильона «Сделано в Кыргызстане», где выставлена отечественная продукция, которая будет храниться в бондовой зоне и отправляться как товар, проданный через электронную торговлю», — отметили в Минцифры.

Реализация проекта «Две страны — два парка» даст новый импульс для развития сотрудничества между бизнесом двух государств, а также продвинет на новый, более технологичный уровень, так как компании КР смогут экспортировать качественные товары на крупнейший рынок в мире.

Отмечается, что проект представляет новаторское исследование реализации модели развития «платформа + парк» и «институт + предприятие». Благодаря ему будет обеспечено создание 48-часовой и 72-часовой услуги прямой перевозки «от склада к складу» для трансграничной логистики между Китаем и Кыргызстаном.