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Экономика

Цифра дня. 1,7 миллиарда сомов выделят на субсидии по тепловой энергии

Из республиканского бюджета на 2024 год на субсидирование тепловой энергии госпредприятию «Кыргызтеплоэнерго» по статье «Cубсидии государственным предприятиям» предусмотрено 1,7 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Из них на основании поступивших заявок за январь-февраль уже выделено 750 миллионов сомов.

«Эти расходы предусмотрены на компенсацию убытков теплоснабжающих предприятий «Кыргызтеплоэнерго» в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию для населения», — объяснили в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288426/
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