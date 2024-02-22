Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать

Налоговая служба Кыргызстана напомнила о необходимости заполнения и подачи в налоговый орган информационных расчетов по налогу на имущество.

Налоговики рассказали 24.kg, кому обязательно нужно его сдавать.

Кому нужно сдавать информационный расчет? Согласно статье 384 Налогового кодекса, необходимо представить информационные расчеты по налогу на жилые здания и помещения, нежилые здания, строения и помещения, земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения в сроки, указанные ниже: юридическим лицам до 1 апреля;

физическим лицам до 1 мая.

Если не сдал расчет вовремя?

Несоблюдение срока подачи информационного расчета влечет административные штрафы: 1 тысячу сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических.

Кто освобожден от сдачи информационного расчета? Информационный расчет не сдают: на придомовой, приусадебный или садово-огородный земельный участок;

на транспортное средство. Эту информацию владельцы участков и авто указывают при сдаче Единой налоговой декларации. Дополнительно сдавать расчет им не надо. Исключение составляют транспортные средства, не имеющие двигателя внутреннего сгорания и балансовой стоимости. Например, прицепы. Для них информационный расчет сдавать надо.

Как его правильно заполнять для транспорта и жилья? Граждане могут сдать отчет через «личный кабинет» на сайте Сabinet.salyk.kg в электронной форме или бумажном варианте, посетив налоговый орган. Возможна отправка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Для представления расчета через «личный кабинет» необходимо: войти в систему, указав логин и пароль;

выбрать раздел «Е-отчеты»;

выбрать пункт «Налог на имущество»;

выбрать необходимую форму информационного расчета;

в форме указать информацию об имуществе, нажав кнопку «Добавить запись»;

заполнить и отправить в налоговый орган, нажав кнопку «Отправить в ГНС». Для представления расчета в бумажном виде налогоплательщик может на официальном сайте Налоговой службы в разделе «Формы отчетов» скачать форму. Далее распечатать, заполнить и сдать, посетив налоговый орган (или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Если, например, две квартиры в собственности, два расчета сдавать или как? Если у налогоплательщика несколько квартир, тогда он должен сдать информационный расчет, указав все облагаемые и необлагаемые налогом квартиры.