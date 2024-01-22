Вам звонят из Нацбанка и просят данные карты? Это мошенники

В Национальный банк обращаются граждане, столкнувшиеся с фактами мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками Нацбанка и под разными предлогами просят граждан сообщить им личные данные, реквизиты карты, CVV/CVC-коды и другие сведения.

«Национальный банк никогда не запрашивает по телефону у граждан их личные данные и секретную информацию. Более того, он не открывает счета гражданам, не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением. Поэтому настоятельно рекомендуем сохранять бдительность и не предоставлять личные сведения мошенникам», — предупредили в финансовом регуляторе страны.