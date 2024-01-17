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Экономика

Цифра дня. $169,3 миллиона составил ущерб по экономическим преступлениям

В 2023 году ущерб по уголовным делам экономической направленности составил $169 миллионов 324 тысячи 168, или 1 миллиард 13 миллионов 825 тысяч 40 сомов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Всего в прошлом году выявлено 181 преступление экономической направленности. Речь идет о таких преступлениях, как присвоение и растрата вверенного имущества, легализация (отмывание) преступных доходов, экономическая контрабанда, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, коррупция, злоупотребление должностным положением, получение взятки, подделка документов, и прочих.

В ходе следствия взыскан $1 миллион 57 тысяч, или 125 миллионов 358 тысяч 869 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284332/
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