Цифра дня. 468 тысяч тонн угля с Кара-Кече заготовлено для Бишкека

«На сегодня на складе в Балыкчи заготовлено 468 тысяч тонн угля для отправки в Бишкек», — заявил журналистам министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, до конца недели в столицу на склады поставят 60-120 тонн угля. С месторождения Кара-Кече топливо будут перевозить по железной дороге, чтобы сдержать цену. Стоить уголь будет в пределах 4,5-5 тысяч сомов.

«Всего по стране население у нас потребляет 1 миллион 247 тысяч тонн угля. На сегодня обеспечено 233,3 тысячи тонн. Вы прекрасно знаете, как у нас население закупает уголь, когда пойдет первый снег. Средства массовой информации, блогеры подняли ажиотаж, что не будет поставок угля с Кара-Кече. Поэтому на всех угольных складах население бежит и покупает уголь. Мы прекрасно знаем, не первый год работаем, массовая закупка угля идет с 1 ноября. К этому мы подготовились», — сказал Таалайбек Ибраев.

«Мы вчера были на Кара-Кече. На сентябрь там заготовлено 105 тысяч тонн. В день выезжает 150-200 машин. Нет причин беспокоиться. Уголь будет. Казахстанский уголь — 30-35 процентов. Остальное все наши местные компании. В том числе госпредприятие «Кыргызкомур», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в этом году в Бишкеке запретят продавать уголь с месторождения Кара-Кече в рамках борьбы со смогом.