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Экономика

Министерство экономики предлагает изменить правила для таможенных операций

Министерство экономики и коммерции предлагает поправки в постановление кабмина «О некоторых вопросах в сфере таможенного дела». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается установить, что одним из условий для включения компании, претендующей на осуществление деятельности в сфере таможенного дела, в качестве представителя для совершения таможенных операций по товарам, ввозимым из третьих стран, является наличие договора «О предоставлении доступа в информационную систему «АРМ-Брокер» с государственным предприятием «Таможенная инфраструктура» при ГТС.

Разработчики также хотят внести изменения в требования к инфраструктуре, техническому оснащению и режиму работы складов временного хранения. То есть они должны быть расположены на территории, которая принадлежит таможенным органам либо компаниям, включенным в реестр владельцев этих помещений и на основании договора с ГП «Таможенная инфраструктура».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274401/
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