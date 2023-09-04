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Экономика

Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!»: Налоговая служба ищет победителей

Налоговая служба завершает процесс вручения сертификатов победителям первого этапа розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», который проходил с 26 июня по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, организаторы столкнулись с трудностями при попытке связаться с некоторыми из победителей. На сегодня 46 человек остаются недоступными. Основные причины — выключенные телефоны или недействительные номера (неправильно указаны при регистрации в приложении «Салык чек»).

В Налоговой службе предоставили список победителей.

iPhone 14:

Рашит уулу Темирлан, Миржан Балыбаев, Үмүткөр Токтогожоева, Ферузахон Колмуратова, Лира Кучукбаева, Гүлзада Мамбеталиева, Маматжусуп Разыков, Мелисбек Токонов, Ахматали Халбеков, Алия Шамсутдинова, Мээрим Истамова, Руслан Мурсабеков, Бүүжан Салиева, Нургазы Тойчубеков, Карим Юнусов.

Смартфон:

Акылбек уулу Үсөн, Бактыгүл Базарбаева, Эмиль Закиров, Бекнур Нарматов, Айдарбек кызы Алтынай, Эрнис Ибраев, Динара Рысбекова, Мадина Салиева, Бегаалы Чикетаев, Мырзайым Абдулкадырова, Аида Акматалиева, Асанбек кызы Нурзада, Ырысбек Ашимов, Нуризат Биймырзаева, Зебинисо Камалова, Жанарбек Мамыров, Зухра Рахмонбердиева, Жамиля Сагынбекова, Нурдин Наралиев, Мукай Раимканов, Адинай Султангазиева, Бакытбек Термечиков, Андрей Балабанов.

Ноутбук:

Бекжан Турумкулов, Супибек кызы Сабина, Турдугул уулу Эрмек, Аскар Алымкулов, Давлатгуль Ибраева, Айсулуу Расулова, Аида Жуматаева, Мопохон Раимова.

Налоговая служба просит победителей связаться с организаторами лотереи по телефонам: 0500487962, 099009-20-42, 0221804486.

Если связь с победителями не будет установлена до 1 ноября, победы будут аннулированы, а призы перейдут в следующий этап розыгрыша. Призы будут вручаться победителям в течение трех месяцев после завершения процесса вручения всех сертификатов.

Напомним, что с 25 по 30 декабря состоится второй этап лотереи, в рамках которого будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен «Дайсон».

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение «Салык чек» и пройти регистрацию, далее просто сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг с помощью приложения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274165/
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