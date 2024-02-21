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Экономика

Налоговая начала вручать призы лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»

Налоговая служба начала процесс вручения призов победителям второго этапа стимулирующей лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», который проходил с 25 по 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вручение призов проводится планомерно. Сотрудники Налоговой службы продолжают связываться с победителями лотереи, чтобы сообщить дату и время вручения призов.

Все призы выдаются абсолютно бесплатно!

Всего во втором этапе лотереи были определены 1 тысяча 244 победителя ценных призов, включая 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки в Дубай на двоих. После проверки межведомственной наблюдательной комиссии на соблюдение победителями правил участия в розыгрыше были аннулированы выигрыши 21 участника.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287306/
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