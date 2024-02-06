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Экономика

Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!» 25 человек лишились призов за нарушения

Сегодня межведомственная комиссия подвела итоги второго этапа розыгрыша призов стимулирующей государственной лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»

Напомним, всего определены обладатели 1 тысячи 244 призов. В том числе разыграли 11 электромобилей и 10 квартир в Бишкеке.

После розыгрыша проверили правила соблюдения победителями всех условий лотереи. Выявлены 25 участников, которые сканировали ККМ-чеки с рабочего места. Правилами акции это запрещено. 

В итоге аннулированы результаты следующих участников:

  • Садырбаева Назгуль Касымкуловна — смартфон;
  • Эльмуратова Гулмира Джамалетдиновна — смартфон;
  • Улукбеков Сыймык Канатбекович — смартфон;
  • Асилбек уулу Самат — iPhone;
  • Каныбек кызы Жаңыл — смартфон;
  • Жумабаева Элиза Тилековна — смартфон;
  • Абдиева Нургүл Толобековна — ноутбук;
  • Джорупбекова Алтынай Джаныбековна — iPhone;
  • Поповичев Александр Иванович — iPhone;
  • Баитов Арзымат Кыдырович — смартфон;
  • Калмуратов Авазбек Маматович — смартфон;
  • Асылбекова Арсар Асылбековна — смартфон;
  • Бекназар кызы Бегимай — смартфон;
  • Джумалиев Руслан Джайлообекович — смартфон;
  • Болотова Алтынай Эриковна — смартфон;
  • Будайчиева Жибек Муссаевна — смартфон;
  • Абдираимова Токтобубу — смартфон;
  • Тениева Назиза Камаловна — iPhone;
  • Шайдылдаев Бекболот — iPhone;
  • Жамалдинов Иманберди Нурзатбекович — iPhone;
  • Садырбаева Бубуайша Зарылыковна — смартфон;
  • Насиров Мунарбек Алидинович — смартфон;
  • Абдимомунжон уулу Собиржон — iPhone;
  • Ишенбеков Аман Русланович — iPhone;
  • Мураткулов Мыктыбек Бактыярович — iPhone.

Напомним, второй этап розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» проходил с 25 по 30 декабря 2023-го. В этом году Налоговая служба готовит новую акцию и советует гражданам продолжать собирать чеки, но пока не сканировать их в приложении «Салык чек».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286073/
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