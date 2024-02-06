Сегодня межведомственная комиссия подвела итоги второго этапа розыгрыша призов стимулирующей государственной лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»

Напомним, всего определены обладатели 1 тысячи 244 призов. В том числе разыграли 11 электромобилей и 10 квартир в Бишкеке.

После розыгрыша проверили правила соблюдения победителями всех условий лотереи. Выявлены 25 участников, которые сканировали ККМ-чеки с рабочего места. Правилами акции это запрещено.

В итоге аннулированы результаты следующих участников:

Садырбаева Назгуль Касымкуловна — смартфон;

Эльмуратова Гулмира Джамалетдиновна — смартфон;

Улукбеков Сыймык Канатбекович — смартфон;

Асилбек уулу Самат — iPhone;

Каныбек кызы Жаңыл — смартфон;

Жумабаева Элиза Тилековна — смартфон;

Абдиева Нургүл Толобековна — ноутбук;

Джорупбекова Алтынай Джаныбековна — iPhone;

Поповичев Александр Иванович — iPhone;

Баитов Арзымат Кыдырович — смартфон;

Калмуратов Авазбек Маматович — смартфон;

Асылбекова Арсар Асылбековна — смартфон;

Бекназар кызы Бегимай — смартфон;

Джумалиев Руслан Джайлообекович — смартфон;

Болотова Алтынай Эриковна — смартфон;

Будайчиева Жибек Муссаевна — смартфон;

Абдираимова Токтобубу — смартфон;

Тениева Назиза Камаловна — iPhone;

Шайдылдаев Бекболот — iPhone;

Жамалдинов Иманберди Нурзатбекович — iPhone;

Садырбаева Бубуайша Зарылыковна — смартфон;

Насиров Мунарбек Алидинович — смартфон;

Абдимомунжон уулу Собиржон — iPhone;

Ишенбеков Аман Русланович — iPhone;

Мураткулов Мыктыбек Бактыярович — iPhone.

Напомним, второй этап розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» проходил с 25 по 30 декабря 2023-го. В этом году Налоговая служба готовит новую акцию и советует гражданам продолжать собирать чеки, но пока не сканировать их в приложении «Салык чек».