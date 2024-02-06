Сегодня межведомственная комиссия подвела итоги второго этапа розыгрыша призов стимулирующей государственной лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»
Напомним, всего определены обладатели 1 тысячи 244 призов. В том числе разыграли 11 электромобилей и 10 квартир в Бишкеке.
После розыгрыша проверили правила соблюдения победителями всех условий лотереи. Выявлены 25 участников, которые сканировали ККМ-чеки с рабочего места. Правилами акции это запрещено.
В итоге аннулированы результаты следующих участников:
- Садырбаева Назгуль Касымкуловна — смартфон;
- Эльмуратова Гулмира Джамалетдиновна — смартфон;
- Улукбеков Сыймык Канатбекович — смартфон;
- Асилбек уулу Самат — iPhone;
- Каныбек кызы Жаңыл — смартфон;
- Жумабаева Элиза Тилековна — смартфон;
- Абдиева Нургүл Толобековна — ноутбук;
- Джорупбекова Алтынай Джаныбековна — iPhone;
- Поповичев Александр Иванович — iPhone;
- Баитов Арзымат Кыдырович — смартфон;
- Калмуратов Авазбек Маматович — смартфон;
- Асылбекова Арсар Асылбековна — смартфон;
- Бекназар кызы Бегимай — смартфон;
- Джумалиев Руслан Джайлообекович — смартфон;
- Болотова Алтынай Эриковна — смартфон;
- Будайчиева Жибек Муссаевна — смартфон;
- Абдираимова Токтобубу — смартфон;
- Тениева Назиза Камаловна — iPhone;
- Шайдылдаев Бекболот — iPhone;
- Жамалдинов Иманберди Нурзатбекович — iPhone;
- Садырбаева Бубуайша Зарылыковна — смартфон;
- Насиров Мунарбек Алидинович — смартфон;
- Абдимомунжон уулу Собиржон — iPhone;
- Ишенбеков Аман Русланович — iPhone;
- Мураткулов Мыктыбек Бактыярович — iPhone.
Напомним, второй этап розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» проходил с 25 по 30 декабря 2023-го. В этом году Налоговая служба готовит новую акцию и советует гражданам продолжать собирать чеки, но пока не сканировать их в приложении «Салык чек».