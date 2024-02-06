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Экономика

Налоговая служба уточнила: Призов в лотерее лишится 21 человек

Сегодня межведомственная комиссия подвела итоги второго этапа розыгрыша призов стимулирующей государственной лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»

Изначально сообщили, что призов из-за нарушения условий акции лишатся 25 человек. Но после публикации новости Налоговая служба провела дополнительную проверку. Из списка исключили четырех человек. Ранее система показывала некорректные данные о месте их работы. После уточнения сведений стало понятно, что нарушения ими условий лотереи не было.

Из списка нарушивших правила исключили:

  • Жумабаеву Элизу Тилековну — смартфон;
  • Джорупбекову Алтынай Джаныбековну — iPhone;
  • Будайчиеву Жибек Муссаевну — смартфон;
  • Ишенбекова Амана Руслановича — iPhone.

В итоге призы не получат:

  • Садырбаева Назгуль Касымкуловна — смартфон;
  • Эльмуратова Гулмира Джамалетдиновна — смартфон;
  • Улукбеков Сыймык Канатбекович — смартфон;
  • Асилбек уулу Самат — iPhone;
  • Каныбек кызы Жаңыл — смартфон;
  • Абдиева Нургүл Толобековна — ноутбук;
  • Поповичев Александр Иванович — iPhone;
  • Баитов Арзымат Кыдырович — смартфон;
  • Калмуратов Авазбек Маматович — смартфон;
  • Асылбекова Арсар Асылбековна — смартфон;
  • Бекназар кызы Бегимай — смартфон;
  • Джумалиев Руслан Джайлообекович — смартфон;
  • Болотова Алтынай Эриковна — смартфон;
  • Абдираимова Токтобубу — смартфон;
  • Тениева Назиза Камаловна — iPhone;
  • Шайдылдаев Бекболот — iPhone;
  • Жамалдинов Иманберди Нурзатбекович — iPhone;
  • Садырбаева Бубуайша Зарылыковна — смартфон;
  • Насиров Мунарбек Алидинович — смартфон;
  • Абдимомунжон уулу Собиржон — iPhone;
  • Мураткулов Мыктыбек Бактыярович — iPhone.

Напомним, что второй этап розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» проходил с 25 по 30 декабря 2023-го. В этом году Налоговая служба готовит новую акцию и советует гражданам продолжать собирать чеки, но пока не сканировать их в приложении «Салык чек». Скорее всего, призы тех, чью победу аннулировали, будут разыграны в новой акции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286086/
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