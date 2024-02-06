Налоговая служба уточнила: Призов в лотерее лишится 21 человек

Сегодня межведомственная комиссия подвела итоги второго этапа розыгрыша призов стимулирующей государственной лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»

Изначально сообщили, что призов из-за нарушения условий акции лишатся 25 человек. Но после публикации новости Налоговая служба провела дополнительную проверку. Из списка исключили четырех человек. Ранее система показывала некорректные данные о месте их работы. После уточнения сведений стало понятно, что нарушения ими условий лотереи не было.

Из списка нарушивших правила исключили:

Жумабаеву Элизу Тилековну — смартфон;

Джорупбекову Алтынай Джаныбековну — iPhone;

Будайчиеву Жибек Муссаевну — смартфон;

Ишенбекова Амана Руслановича — iPhone.

В итоге призы не получат:

Садырбаева Назгуль Касымкуловна — смартфон;

Эльмуратова Гулмира Джамалетдиновна — смартфон;

Улукбеков Сыймык Канатбекович — смартфон;

Асилбек уулу Самат — iPhone;

Каныбек кызы Жаңыл — смартфон;

Абдиева Нургүл Толобековна — ноутбук;

Поповичев Александр Иванович — iPhone;

Баитов Арзымат Кыдырович — смартфон;

Калмуратов Авазбек Маматович — смартфон;

Асылбекова Арсар Асылбековна — смартфон;

Бекназар кызы Бегимай — смартфон;

Джумалиев Руслан Джайлообекович — смартфон;

Болотова Алтынай Эриковна — смартфон;

Абдираимова Токтобубу — смартфон;

Тениева Назиза Камаловна — iPhone;

Шайдылдаев Бекболот — iPhone;

Жамалдинов Иманберди Нурзатбекович — iPhone;

Садырбаева Бубуайша Зарылыковна — смартфон;

Насиров Мунарбек Алидинович — смартфон;

Абдимомунжон уулу Собиржон — iPhone;

Мураткулов Мыктыбек Бактыярович — iPhone.

Напомним, что второй этап розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» проходил с 25 по 30 декабря 2023-го. В этом году Налоговая служба готовит новую акцию и советует гражданам продолжать собирать чеки, но пока не сканировать их в приложении «Салык чек». Скорее всего, призы тех, чью победу аннулировали, будут разыграны в новой акции.