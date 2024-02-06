Налоговая служба уточнила: Призов в лотерее лишится 21 человек

Сегодня межведомственная комиссия подвела итоги второго этапа розыгрыша призов стимулирующей государственной лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»
Изначально сообщили, что призов из-за нарушения условий акции лишатся 25 человек. Но после публикации новости Налоговая служба провела дополнительную проверку. Из списка исключили четырех человек. Ранее система показывала некорректные данные о месте их работы. После уточнения сведений стало понятно, что нарушения ими условий лотереи не было.
Из списка нарушивших правила исключили:
- Жумабаеву Элизу Тилековну — смартфон;
- Джорупбекову Алтынай Джаныбековну — iPhone;
- Будайчиеву Жибек Муссаевну — смартфон;
- Ишенбекова Амана Руслановича — iPhone.
В итоге призы не получат:
- Садырбаева Назгуль Касымкуловна — смартфон;
- Эльмуратова Гулмира Джамалетдиновна — смартфон;
- Улукбеков Сыймык Канатбекович — смартфон;
- Асилбек уулу Самат — iPhone;
- Каныбек кызы Жаңыл — смартфон;
- Абдиева Нургүл Толобековна — ноутбук;
- Поповичев Александр Иванович — iPhone;
- Баитов Арзымат Кыдырович — смартфон;
- Калмуратов Авазбек Маматович — смартфон;
- Асылбекова Арсар Асылбековна — смартфон;
- Бекназар кызы Бегимай — смартфон;
- Джумалиев Руслан Джайлообекович — смартфон;
- Болотова Алтынай Эриковна — смартфон;
- Абдираимова Токтобубу — смартфон;
- Тениева Назиза Камаловна — iPhone;
- Шайдылдаев Бекболот — iPhone;
- Жамалдинов Иманберди Нурзатбекович — iPhone;
- Садырбаева Бубуайша Зарылыковна — смартфон;
- Насиров Мунарбек Алидинович — смартфон;
- Абдимомунжон уулу Собиржон — iPhone;
- Мураткулов Мыктыбек Бактыярович — iPhone.
Напомним, что второй этап розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» проходил с 25 по 30 декабря 2023-го. В этом году Налоговая служба готовит новую акцию и советует гражданам продолжать собирать чеки, но пока не сканировать их в приложении «Салык чек». Скорее всего, призы тех, чью победу аннулировали, будут разыграны в новой акции.