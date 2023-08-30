04:18
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

Нефтетрейдерам рекомендовали не допускать необоснованного роста цен на ГСМ

Проведено рабочее совещание с компаниями-нефтетрейдерами Кыргызстана. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования.

В ведомстве напомнили, что основной объем топлива в Кыргызстан поступает из России. Сейчас на российском рынке наблюдается резкий рост цен на ГСМ, особенно на бензин марки «Регуляр 92», что не может не отразиться на рынке Кыргызстана. Данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи показывают резкий рост цен с начала августа текущего года, который продолжается и в настоящее время.

«Кроме того, многие российские заводы в настоящее время встали на плановый ремонт, что приводит к ограничению отпуска в Кыргызстан. После совещания нефтетрейдерам сообщено о необходимости строго соблюдать требования Закона «О конкуренции», не допускать необоснованного повышения цен на социально значимые виды ГСМ, обеспечить необходимые запасы этих видов топлива и не допускать недолива», — говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации нефтетрейдеров сообщили, что оптовые цены на топливо выросли в течение августа на $140. Это может привести к постепенному повышению стоимости ГСМ в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273740/
просмотров: 3437
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на бензин в России выросли до максимума с осени 2023 года
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
За две недели в Кыргызстане немного подорожал бензин
За месяц в Кыргызстане подешевели все виды топлива
Минэкономики: Ситуация на рынке ГСМ стабильная
В 2023 году 95-й бензин подорожал почти на 6 сомов
С начала года в Кыргызстане бензин Аи-95 подорожал на 6,3 сома
Запрет на экспорт летнего дизеля снимает правительство России
Индикативный баланс по беспошлинным поставкам ГСМ увеличен
За месяц дизельное топливо подорожало на 1,16 сома
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются