Нефтетрейдерам рекомендовали не допускать необоснованного роста цен на ГСМ

Проведено рабочее совещание с компаниями-нефтетрейдерами Кыргызстана. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования.

В ведомстве напомнили, что основной объем топлива в Кыргызстан поступает из России. Сейчас на российском рынке наблюдается резкий рост цен на ГСМ, особенно на бензин марки «Регуляр 92», что не может не отразиться на рынке Кыргызстана. Данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи показывают резкий рост цен с начала августа текущего года, который продолжается и в настоящее время.

«Кроме того, многие российские заводы в настоящее время встали на плановый ремонт, что приводит к ограничению отпуска в Кыргызстан. После совещания нефтетрейдерам сообщено о необходимости строго соблюдать требования Закона «О конкуренции», не допускать необоснованного повышения цен на социально значимые виды ГСМ, обеспечить необходимые запасы этих видов топлива и не допускать недолива», — говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации нефтетрейдеров сообщили, что оптовые цены на топливо выросли в течение августа на $140. Это может привести к постепенному повышению стоимости ГСМ в Кыргызстане.