Нацбанк предлагает увеличить уставной капитал кредитных бюро

Национальный банк Кыргызстана предлагает поэтапно увеличить уставной капитал кредитных бюро. Проект постановления правления НБ КР вынесен на общественное обсуждение.
Регулятор отмечает, что на сегодня вопросы лицензирования и регулирования деятельности кредитных бюро регламентированы нормативными правовыми актами Национального банка. Но в них не предусмотрены требования к минимальному размеру уставного капитала кредитных бюро.
При этом 29 марта 2023 года внесены изменения в Закон «Об обмене кредитной информацией». Ими Нацбанк уполномочен устанавливать требования к минимальному размеру уставного капитала кредитных бюро.
Предлагается определить минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых кредитных бюро в размере не менее 50 миллионов сомов.
Для сглаживания процесса перехода к новым требованиям в соответствии с проектом предлагается поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала действующих кредитных бюро в следующие сроки:
- до 1 января 2024 года — не менее 10 миллионов сомов;
- до 1 января 2025-го — не менее 30 миллионов сомов;
- до 1 января 2026 года — не менее 50 миллионов сомов.