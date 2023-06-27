Нацбанк: Ситуация на внутреннем валютном рынке относительно стабильная

Ситуация на внутреннем валютном рынке на текущий момент относительно стабильная. Об этом сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

Отмечается, что обменный курс иностранной валюты к сому в КР формируется свободно и определяется на основе спроса и предложения: можно наблюдать волатильность курса как в сторону роста, так и снижения.

«Нацбанком проводится анализ деятельности банковского и небанковского секторов, уделяя особое внимание соблюдению ими требований законодательства, включая надлежащее обслуживание населения. Коммерческие банки продолжают оказывать широкий спектр услуг: предоставление кредитов, прием депозитов, безналичных расчетов как в национальной, так и в иностранной валюте. В банках и обменных бюро имеется достаточное количество наличных денег в долларах США и российских рублях, обменные операции проводятся без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

Платежные системы Кыргызстана функционируют в штатном режиме.

НБ КР постоянно отслеживает ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках, и при необходимости примет соответствующие меры согласно денежно-кредитной политике, заверил регулятор.

Напомним, в связи с событиями в России 23-24 июня в обменных бюро Бишкека подешевел рубль. Он стоил 0,85 сома. Официальные курсы евро, доллара и тенге оставались стабильными.