16:06
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

Нацбанк: Ситуация на внутреннем валютном рынке относительно стабильная

Ситуация на внутреннем валютном рынке на текущий момент относительно стабильная. Об этом сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

Отмечается, что обменный курс иностранной валюты к сому в КР формируется свободно и определяется на основе спроса и предложения: можно наблюдать волатильность курса как в сторону роста, так и снижения.

«Нацбанком проводится анализ деятельности банковского и небанковского секторов, уделяя особое внимание соблюдению ими требований законодательства, включая надлежащее обслуживание населения. Коммерческие банки продолжают оказывать широкий спектр услуг: предоставление кредитов, прием депозитов, безналичных расчетов как в национальной, так и в иностранной валюте. В банках и обменных бюро имеется достаточное количество наличных денег в долларах США и российских рублях, обменные операции проводятся без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

Платежные системы Кыргызстана функционируют в штатном режиме.

НБ КР постоянно отслеживает ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках, и при необходимости примет соответствующие меры согласно денежно-кредитной политике, заверил регулятор.

Напомним, в связи с событиями в России 23-24 июня в обменных бюро Бишкека подешевел рубль. Он стоил 0,85 сома. Официальные курсы евро, доллара и тенге оставались стабильными. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/269038/
просмотров: 40
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Российский рубль снова стал немного дороже сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 декабря
Российский рубль снова стал дешевле кыргызского сома
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
7 января, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах...
15:00
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg
13:00
Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
11:00
Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
10:07
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
6 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: облачно