Узбекистан купит у России 2,8 миллиарда кубометров газа

Министерство энергетики Узбекистана сообщило некоторые детали соглашения о поставках российского газа в страну, которое было подписано 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Помимо соглашения, подписана «дорожная карта» по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа. В сообщении Минэнерго уточняется, что соглашение о купле-продаже газа заключено компаниями UzGasTrade и «Газпром экспорт» сроком на два года. Его на основе доверенности подписали министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Соглашение разработано полностью на коммерческих условиях и является одним из мероприятий по частичному удовлетворению ежегодно растущего спроса на природный газ потребителей республики, а также проведению осенне-зимнего сезона без перебоев», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения ожидается начать с 1 октября поставки газа в объеме 9 миллионов кубометров в сутки. Годовой объем, таким образом, составит почти 2,8 миллиарда кубометров, сообщило Минэнерго.

«Стоимость природного газа согласована, исходя из рыночных цен в регионе, действующих цен в стране, а также планируемых реформ по формированию цен на основе рыночных условий», — уточнили в министерстве.