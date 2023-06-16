Удивительные достижения. Как госпредприятия из убытков выходят в прибыль

Государственное агентство по управлению государственным имуществом отчиталось об итогах работы госкомпаний по итогам первого квартала 2023 года. Цифры впечатляющие. В списке самых прибыльных компаний появились те, чье производство дышало на ладан.

Что стоит за таким успехом: реальное улучшение работы или искусственная поддержка?

Редакция 24.kg изучила источники прибыли самых успешных компаний. Выводы неутешительны. Прежде простаивающие или не показывавшие особых достижений предприятия стали хорошо работать благодаря специальным условиям от государства. А некоторые, наоборот, могли бы показать еще более лучший результат, если бы кабмин принял нужные решения.

Эффективная работа?

По итогам 2022 года в республиканский бюджет поступило 6,1 миллиарда сомов дивидендов от чистой прибыли открытых акционерных обществ с госдолей участия. А на 23 мая 2023 года казна уже пополнилась на гораздо большую сумму — 9 миллиардов сомов.

Чистая прибыль государственных предприятий за 2022 год составила 2 миллиарда 285,8 миллиона сомов, за первый квартал 2023-го — 1 миллиард 157,6 миллиона сомов.

Кроме того, прибыль от сдачи в аренду госпомещений в прошлом году оценивалась в 147 миллионов сомов. За первые три месяца 2023 года показатель составил 61 миллион сомов.

«В результате эффективной работы с крупными государственными компаниями Государственное агентство по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) достигло высоких исторических показателей по поступлениям дивидендов», — отчитались чиновники.

Работа без конкуренции

В реальности все немного по-другому. Рекордные результаты работы отдельных госпредприятий стали возможны только благодаря поддержке государства и монополии. Приведем несколько примеров.

Кара-Балтинский спиртовой завод впервые за пять лет вышел в прибыль.

Он простаивал с 2018 года. В октябре 2023-го на предприятии назначен новый директор и составлен план по оптимизации. Но это не самое главное. Есть две важных детали, которые и помогли заводу вновь стать флагманом. Во-первых, кабинет министров выделил бюджетный кредит 280 миллионов сомов. За счет этих средств погашены долги и выросла выручка.

По итогам 2022 года Кара-Балтинский спиртзавод показал прибыль в 103,4 миллиона сомов.

Во-вторых, в стране введена государственная монополия на производство и реализацию спирта. Эксклюзивным правом выпускать продукт обладает только один Кара-Балтинский завод. К тому же два месяца назад стало известно, что два крупнейших в стране частных завода, производивших спирт класса «Альфа», передают в собственность государства.

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Проще говоря, власти очистили рынок от конкурентов. Конечно, в таких условиях любое предприятие будет не просто эффективно работать, но и показывать колоссальные темпы роста. В реальных рыночных условиях вряд ли выживет. И это уже доказано. Когда-то Кара-Балтинский спиртзавод закрылся именно потому, что не выдержал конкуренцию с частником.

Рост за счет Кумтора

Не менее высокие темпы роста демонстрирует с прошлого года и ОАО «Кыргызалтын». Его прибыль по итогам 2022-го составила 42 миллиарда 33 миллиона сомов и выросла в 15,5 раза, или на 39,2 миллиарда сомов.

Откуда такой рост? От передачи в собственность предприятия крупнейшего золоторудного рудника «Кумтор».

Как итог, балансовая стоимость активов «Кыргызалтына» составила 87 миллиардов 379 миллионов сомов. Она увеличилась на 26,5 миллиарда сомов.

С одной стороны, такие хорошие показатели работы государственной компании радуют. Но с другой — это не ее собственные достижения. Кроме Кумтора не было сообщений о запуске работы на каких-либо новых месторождениях или достижениях «Кыргызалтына» в других сферах. Это значит, что без Кумтора рост был, но не таким очевидным.

Аэропорт мог бы и больше

В прошлом году аэропорты Кыргызстана заработали 5,3 миллиарда сомов при плане в 3,2 миллиарда сомов. Это почти на 1,3 миллиарда сомов больше, чем в 2021-м.

Аэропорты обслужили 41,7 тысячи рейсов и 5,1 миллиона пассажиров, обработано 38,2 тысячи тонн грузов.

Для ОАО «Международный аэропорт «Манас» такие цифры вполне закономерны. Компания работает стабильно и прибыльно. Но есть одно большое но. Картина могла быть гораздо лучше. Однако кабинет министров до сих пор не объявил конкурс по проекту государственно-частного партнерства по модернизации аэропорта «Манас». Нет и крупного частного инвестора, которому бы отдали аэропорты в Бишкеке и Оше для реконструкции. В результате воздушная гавань теряет шанс стать транзитным хабом Центральной Азии и приносить еще большую прибыль.