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Экономика

По транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан пустили грузовые поезда

По транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан запустили грузовые поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

По его данным, «в целях реализации договоренностей, достигнутых в рамках саммита «Китай — Центральная Азия» в городе Сиане, компанией Zhejiang Union of Railway Logistics совместно с АО «Узбекистон темир йуллари» и ГП «НК «Кыргыз темир жолу» был запущен блочный поезд из 30 контейнеров от станции Ланьчжоу до Ташкента».

Первый поезд отправился в путь с китайской станции Ланьчжоу 9 июня. Планируется, что он прибудет в Ташкент через 15 дней. При этом на территории Кыргызстана груз переместят с поезда на автотранспорт, потому что в стране еще не построили часть железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.

Содержимое груза включает в себя солнечные батареи, механическое оборудование, ткани и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268017/
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