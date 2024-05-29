Когда есть чем похвастаться. Акылбек Жапаров дал интервью телеканалу «Россия 24»

Поводом для интервью съемочной группе одного из ведущих государственных телеканалов России председателя кабинета министров Кыргызстана стала юбилейная дата — 10 лет со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

Мы посмотрели его и предлагаем краткое изложение максимально близкое по формулировкам к оригиналу: