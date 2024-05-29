Когда есть чем похвастаться. Акылбек Жапаров дал интервью телеканалу «Россия 24»

Поводом для интервью съемочной группе одного из ведущих государственных телеканалов России председателя кабинета министров Кыргызстана стала юбилейная дата — 10 лет со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
Мы посмотрели его и предлагаем краткое изложение максимально близкое по формулировкам к оригиналу:
- Благодаря правильной макроэкономической политике и профессиональной команде удалось создать благоприятные условия для бизнеса и стабилизировать экономику после пандемии. За последние три года рост ВВП составляет в среднем 7 процентов. В прошлом году объем ВВП превысил 1,2 триллиона сомов и Садыром Жапаровым поставлена задача к 2030 году увеличить его до $30 миллиардов.
- Объем товарооборота со странами ЕАЭС вырос с $5 миллиардов до более чем $15,7 миллиарда.
- Мы превращаемся в сервисную страну. Особенно выделяется образовательный сектор. К нам едут учиться из Пакистана, Индии, Бангладеш. Активно развивается легкая промышленность, в частности швейная отрасль, где уже ощущается недостаток рабочей силы. Большими темпами идет строительство — темпы роста увеличились на 50 процентов. Растут инвестиции в основной капитал. За последние три года — больше чем 40 процентов, а в первом полугодии этого года — уже 58 процентов. Мы привлекаем как прямые иностранные инвестиции, так и инвестиции наших граждан.
- Особый фокус на гидроэнергетику — строительство малых ГЭС. По возобновляемым источникам энергии активно сотрудничаем с арабскими странами, с международными финансовыми институтами. С Росатомом в планах два-три проекта. Несколько российских компаний строят солнечные станции.
- Второй год мы закрываем бюджет с профицитом, но нам необходимо сейчас закрыть дефицит в электроэнергии. Мы 3 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии сейчас импортируем. Эту брешь надо закрывать.
- Один из национальных проектов — строительство Камбаратинской ГЭС-1. Она будет аккумулировать воду и обеспечивать водой страны, находящиеся ниже по течению — Узбекистан и Казахстан. Но она решит проблему дефицита электроэнергии и Кыргызстана.
- Другой не менее масштабный проект – строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и дальше через Туркмению, Каспий, Иран, Архангельск. Это так называемый средний путь по железной дороге, транспортный коридор. Он позволит резко увеличить возможность торговли со всеми другими странами. Мы наконец перестанем быть тупиковой страной и выйдем на самый ближайший порт — Бендер-Аббас в Иране.
- Санкции против России, конечно, создают определенные барьеры. Но нам нужно действовать на опережение. У нас должны быть финансовые технологические компании, которые обеспечивают своевременные переводы, расчеты между нашими странами. И нужно переходить на расчеты в национальной валюте.
- В Кыргызстан по нашему приглашению приезжал главный управляющий «Куршевеля» (знаменитый горнолыжный курорт во Франции. – Прим. 24.kg). Он приехал с супругой и влюбился в наши горы. Сейчас мы запускаем большой горнолыжный проект с одной из самых длинных трасс в регионе — около 197 километров. Мастер -план проекта уже готов. Объем привлекаемых инвестиций составляет около $600-700 миллионов. Горнолыжный кластер будет запущен в ближайшие 5-8 лет.
- С помощью российского бизнеса уже началось строительство горнолыжного курорта «Каркыра».
- Всего планируется запустить пять-шесть подобных крупных горнолыжных проектов.
- Мы единственная страна, где конституционно закреплен статус русского языка как языка межнационального общения.
- Россия построит в Кыргызстане девять школ. В течение пяти-шести лет они заработают по всей республике. Это будут современные учебные комплексы. Начата модернизация Кыргызско-Российского Славянского университета.
- Нам необходимо поддерживать русский язык и изучать его в школах. Но сегодня нам не хватает учителей — носителей русского языка.