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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?

Соглашения о том, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан через 31 год после эксплуатации перейдет КР, пока нет. Информацию на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству подтвердил генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

При этом он заверил: в последующем будет подписан договор о том, что эта железная дорога перейдет полностью под управление КР.

«Это инвестиционное соглашение. Оно идет процедурно. В течение двух месяцев расскажу о результатах проделанной нами работы», — сказал Азамат Сакиев.

Депутат Бактыбек Сыдыков отметил: необходимо сейчас в основополагающих документах указать, что железная дорога, большая часть которой проходит через Кыргызстан, через 31 год будет принадлежать нашей республике.

Ранее сообщалось, что средства на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан наша страна возьмет в кредит у китайских банков.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023-го. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296881/
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