13:26
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнут в октябре

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнется в октябре этого года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По его словам, строительство в общем продлится около шести лет.

«Для подтверждения мы подписали дорожную карту, где четко указали сроки, по которой будет действовать совместное предприятие», — сказал Азамат Сакиев.

Депутат Гуля Кожокулова попросила предоставить более подробную информацию об этой дорожной карте.

Азамат Сакиев отметил, что сегодняшняя ратификация соглашения между правительствами КНР, Узбекистана и кабинетом министров КР о сотрудничестве в продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан дает возможность сторонам создать совместное предприятие.

Далее, по словам чиновника, стороны намерены подписать инвестиционное соглашение. Это запланировано на сентябрь 2024-го.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.

Общая сумма реализации проекта — $4 миллиарда 700 миллионов. На строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан КР намерен взять кредит у китайских банков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296989/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Более 300 километров железной дороги из Китая будет проходить через Кыргызстан
К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Как пройдет маршрут
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением
Когда есть чем похвастаться. Акылбек Жапаров дал интервью телеканалу «Россия 24»
Кыргызстан и Китай хотят создать совместный инвестиционный фонд
Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат
Началось строительство горно-оздоровительного комплекса «Каркыра»
Узбекистан намерен реализовать три крупных транспортных проекта
Популярные новости
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Время &laquo;попкорнов&raquo; закончилось. Эдиль Байсалов о&nbsp;решении суда по&nbsp;Кемпир-Абаду Время «попкорнов» закончилось. Эдиль Байсалов о решении суда по Кемпир-Абаду
Бизнес
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
19 июня, среда
13:06
Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнут в октябре Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан...
13:03
МВД России сможет выдворять иностранцев за пределы страны
12:49
Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в долларах
12:39
Парламент одобрил соглашение по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан
12:22
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане из-за сильных дождей могут сойти сели