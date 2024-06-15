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Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Как пройдет маршрут

Кабинет министров внес на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект о ратификации соглашения между правительствами КНР, КР и РУз о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, подписанного 6 июня в Пекине.

В пакете документов, который предоставил кабмин, есть в том числе и подписанное сторонами 6 июня соглашение.

Стороны осуществят проект по комбинированному варианту маршрута Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан.

Этот маршрут подтвержден меморандумом от 18 мая 2023 года. Но считать его окончательным не стоит. В соглашении прописано, что стороны готовы оптимизировать комбинированный вариант маршрута и повысить экономическую эффективность проекта после углубленного исследования и обоснования, чтобы снизить себестоимость строительства и повысить эффективность инвестиций и эксплуатации.

Для реализации проекта на территории республики создадут совместную проектную компанию. Доли в ее уставном капитале распределят следующим образом: 51 процент — уполномоченной фирме КНР (сейчас это China Railway International) или ее дочерней компании, по 24,5 процента — уполномоченным организациям КР («Кыргыз темир жолу») и РУз («Узбекистон темир йуллари»). Стороны внесут капитал для реализации проекта, исходя из этих долей.

Кабмин заключит инвестиционное соглашение с совместной проектной компанией (СПК) и предоставит ей специальные права на реализацию проекта на территории КР по модели строительства, эксплуатации и передачи и получения соответствующей выгоды.

Кыргызстан также должен помогать СПК в получении всех необходимых документов, лицензий и разрешений и несет ответственность за все подготовительные работы на своей территории.

Китай и Узбекистан свою часть дороги будут строить сами.

Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и государств Ближнего Востока.

Отмечается, что маршрут сможет обеспечить доставку грузов из КНР в КР, страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе в Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296791/
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