Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в странах СНГ

Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил $20 миллиардов, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

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Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, найти подходящие объекты уже сложно. Профессиональных девелоперов, специализирующихся на развитии логистических парков, в странах СНГ немного. Ситуацию мог бы исправить выход на эти рынки российских застройщиков. Но эксперты говорят также о нехватке там готовых для застройки площадок.

Число запросов российских компаний на склады в постсоветских странах к началу весны увеличилось на 40-50 процентов, почти до 400 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. Страны СНГ стали основным альтернативным каналом ввоза продукции из Европы, США, Японии в РФ и вывоза российских товаров на зарубежные рынки.

По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю 2022 года объем параллельного импорта с начала его запуска в марте достиг около 2,4 миллиона тонн товаров. Кроме того, ряд международных компаний рассматривают работу в СНГ как возможность для продолжения бизнеса с РФ, отметил вице-президент Noytech Supply Chain Solutions по складской логистике Евгений Макаров.

Основной спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ритейлеры, в том числе из e-commerce, и логистические операторы.

Около 80 процентов запросов исходит от Wildberries и Ozon.

Но заметный рост спроса российских компаний на складские помещения в странах СНГ столкнулся с серьезной нехваткой предложения. Свободных площадей практически нет. Нехватка складской инфраструктуры осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию, говорит один из логистических операторов.

В сложившейся ситуации один из выходов — заключение российскими компаниями в СНГ сделок built-to-suit (заказ строительства складов под свои нужды), считает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.