Новые тарифы на свет. Кто и сколько будет платить

Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение поправки в среднесрочную тарифную политику. Они предполагают изменение стоимости электроэнергии. Причем коснется это и населения, и других категорий абонентов.

В Кыргызстане останется двухступенчатый тариф на свет, но в два раза вырастет лимит.

Кроме того, отдельные тарифы предлагают установить для зарядных станций электромобилей. Изменится стоимость электроэнергии и для насосных станций, интернатов и религиозных учреждений.

Редакция 24.kg разбиралась, сколько нам предлагают платить за свет с 1 мая и как тарифы будут меняться в дальнейшем.

1 Лимиты потребления выросли Социальная ориентированность тарифов для населения сохраняется. Энергетики отметили, что она направлена на экономное расходование путем сохранения предельного порога ежемесячного объема потребления электрической энергии. Но лимит этот с мая вырастет вдвое — с 700 до 1,5 тысячи киловатт.

2 Сколько платить населению Тариф для населения предлагается установить в 1 сом при потреблении до лимита. Свыше лимита придется платить 2,16 сома за киловатт-час. Эта ставка меняться пока не будет. Для тех, кто живет в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, тариф также составит 1 сом за киловатт-час потребленной электроэнергии. Но для них не будет лимита. Останется прежним тариф и для малообеспеченных семей. Они будут платить по 50 тыйынов за киловатт-час при потреблении электроэнергии до 1,5 тысячи киловатт. Свыше лимита придется платить как всем — по 2,16 сома.

3 Безлимитный тариф Для бытовых потребителей, желающих использовать электроэнергию без ограничений, устанавливают отдельный тариф — 2,52 сома с корректировкой на повышающий коэффициент 2. Это значит, что безлимитный тариф на свет сохраняется — 5,04 сома за киловатт-час.

4 Насосные станции Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой, а также водой для полива сельскохозяйственных угодий, тариф на электрическую энергию устанавливается в размере 1,247 сома за киловатт-час без учета налогов.

5 Электрический транспорт Для муниципальных троллейбусных депо, пассажирских автотранспортных предприятий, использующих электрический транспорт (троллейбусы и электроавтобусы) тариф составит 1,914 сома. Для станций по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 киловатт предлагается установить плату в 2,87 сома. Для станций по зарядке электромобилей, использующих электроэнергию без ограничения потребления и мощности, цены выше — 2,52 сома за киловатт-час с корректировкой на повышающий коэффициент 2. Значит, такие станции будут платить 5,04 сома за киловатт-час.

6 Цены для интернатов Изменятся тарифы для детских учреждений интернатного типа, социальных стационарных и полустационарных учреждений для инвалидов и/или пожилых граждан. В 2023 году тариф повысится с 1,68 до 1,914 сома за киловатт-час (без учета налогов). Он изменен с учетом уровня инфляции по итогам 2022-го.

7 Религиозные организации Предлагаемой среднесрочной тарифной политикой предусматривается выделение религиозных организаций в отдельную группу потребителей. Для них также установлен скорректированный на уровень роста цен по итогам прошлого года тариф — 1,914 сома.

8 Тарифы для промышленных абонентов Для промышленных, сельскохозяйственных и прочих небытовых потребителей оплата потребленной электрической энергии — 2,87 сома. Это тариф 2022-го, скорректированный на уровень инфляции. Для остальных категорий потребителей цены останутся такими же, которые утверждены в октябре 2021 года. Для бюджетных организаций тариф останется на уровне прошлого года — 3,4 сома за киловатт-час.