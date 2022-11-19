Почти половину микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды

Более 47 процентов выданных населению микрокредитов заимствовано на потребительские нужды. Об этом сообщает Нацстатком.

По его данным, в январе—сентябре микрокредитными организациями выдано кредитов на 28,5 миллиарда сомов, число получателей превысило 476 тысяч человек.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, сократилась на 2,9 процента, а объем выданных микрокредитов, напротив, увеличился на 4 процента», — сообщили в ведомстве.

Из общего объема выданных микрокредитов более 47 процентов заимствовано на потребительские нужды, около 24 процентов направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 11 процентов — в сферу торговли и общественного питания и 7 процентов — в строительство.

В Нацстаткоме добавили, что уровень возвратности микрокредитов увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 92,9 процента.