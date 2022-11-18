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Экономика

Экономический форум Центральная Азия — Евросоюз планируется в мае 2023 года

Второй экономический форум Центральная Азия — Европейский союз планируется провести в мае 2023 года в Астане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Отмечается, что накануне прошла 18-я встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Евросоюза. Стороны обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе общие вызовы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

В положительном ключе отмечен рост товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии и Европейского союза с начала 2022-го.

Напомним, первый экономический форум Центральная Азия — Европейский союз прошел в Бишкеке в ноябре 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251031/
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