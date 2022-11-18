В ЕАБР озаботились ситуацией в водноэнергетическом комплексе Центральной Азии

Водноэнергетический комплекс Центральной Азии является основой социально-экономической стабильности региона. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития.

Они отмечают, что ослабление сотрудничества в водноэнергетическом комплексе Центральной Азии в 2000-х годах совпало с периодом быстрого увеличения нагрузки на энергетический сектор. Высокий износ инфраструктуры приводит к потерям электроэнергии и дефициту водных ресурсов. Отсутствие согласованности в использовании водных ресурсов ведет к серьезным наводнениям в странах, расположенных в нижнем течении (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан), и к летней засухе и нехватке электроэнергии — в странах в верхнем течении (Кыргызстан и Таджикистан) (Винокуров и Либман, 2012).

Основные проблемы связаны с нарастающим дефицитом пресной воды. Недостаточный уровень сотрудничества в водноэнергетическом комплексе ведет к ежегодному экономическому ущербу. Нереализованные выгоды оцениваются в 0,6 процента совокупного ВВП региона в сельском хозяйстве и 0,9 процента ВВП — в энергетическом комплексе.

«Структура инвестиционного портфеля далека от оптимальной, поскольку не учитывает региональные интересы. Совокупные инвестиционные предложения в водноэнергетический комплекс Центральной Азии оцениваются в $52,8 миллиарда с преобладанием инвестиций в сегменте генерации. Вместе с тем инфраструктура водного хозяйства достигла предельного срока эксплуатации, требует обновления и модернизации. Страны Центральной Азии обладают богатыми запасами энергии и высоким потенциалом для использования ВИЭ. Реализация энергетических проектов, в том числе в области зеленой энергетики, позволит улучшить энергобаланс и в перспективе перейти к экспорту электроэнергии», — подчеркнули в банке.