Адылбек Касымалиев: Нужно упрощать налоговое законодательство

«Надо упрощать налоговое законодательство. ГНС работает над внедрением масштабных процедур», — заявил сегодня первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев на первом Национальном налоговом форуме «Налоговая служба — во благо налогоплательщика».

Первый зампред кабмина вспомнил слова экономиста Оливара Хоупа. Он говорил, что налоги — это цена, которую мы платим за жизнь в нормальном обществе.

«Налоговые органы обеспечивают собираемость налогов на всех уровнях. На сегодня в 52 управлениях Налоговой службы создана инфраструктура единого окна по приему единой отчетности и бланков. Новый Налоговый кодекс направлен на оптимизацию процедур и сокращение теневой составляющей экономики, а также на развитие цифровизации в этой сфере. Для этого ГНС внедрила цифровые компоненты, среди которых электронные счета-фактуры, автоматизированные информационные системы «АЗС» и «Сводный пост», — сказал Адылбек Касымалиев.

Он также напомнил, что почти год функционирует Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке. Там бизнес может получить услуги по регистрации и перерегистрации налогоплательщика, приему отчетности по налогам и страховым взносам, регистрации в кабинете налогоплательщика и выдаче патентов и справок.