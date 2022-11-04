Цифра дня. 1,5 миллиарда сомов поступило в бюджет от уплаты единого налога

За 9 месяцев 2022 года собрано 1 миллиард 458,6 миллиона сомов единого налога. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 1 миллиард 217,8 миллиона сомов, или в 6 раз.

Выросло число плательщиков, применяющих эту систему налогообложения. На сегодня ими являются 28 тысяч 520 налогоплательщиков, что по сравнению с прошлым годом больше на 18 тысяч 366 субъектов.

«Единый налог заменяет три его вида (налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки) и направлен на поддержку бизнеса, предоставляя справедливое и доступное налогообложение. Одна из причин перехода налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения — благоприятные возможности для отечественных предпринимателей и производителей, которые начали деятельность в 2022 году», — рассказали в ГНС.

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией товаров, работ и услуг населению, в 2022-м могут оплачивать налоги по ставке 0 процентов. Они также освобождены от представления отчетов по единому налогу за налоговые периоды с 2022 по 2024 год.

Эти ставки применяются в случае, если индивидуальный предприниматель вновь зарегистрирован или перешел с иного налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанные периоды. При этом он обязательно должен применять ККМ, а размер выручки не должен превышать 8 миллионов сомов за последние 12 месяцев.

Для субъектов швейного производства, работающих по единому налогу, предусмотрена сниженная ставка в размере 0,25 процента от выручки в течение 5 лет сроком до 1 января 2027 года. Кроме этого, у субъектов швейных производств нет ограничений по объемам выручки для осуществления деятельности в данной системе.

Плательщики единого налога должны применять контрольно-кассовую машину и/или использовать электронную счет-фактуру. Единый налог является отличной альтернативой для устаревшей патентной системы налогообложения, что позволяет малому и среднему бизнесу легализовать свои доходы, по которым уплачены соответствующие налоги.