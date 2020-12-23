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Экономика

Цены на продукты питания в Кыргызстане пока не регулируют — рост небольшой

Цены на социально значимые товары и продукты в Кыргызстане пока не корректируют. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

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По его словам, только после того, как цены на продукты питания вырастут на 20 процентов, госагентство начнет контролировать их стоимость.

«Цены на основные продукты питания за месяц повышаются от 5 до 10 процентов. Пока резкого скачка нет, поэтому со стороны правительства решения о введении госрегулирования не приняли. Его принимали в марте в период режима чрезвычайного положения, был ажиотаж в супермаркетах, магазинах», — рассказал Шухрат Сабиров.

Отметим, что за последний месяц в Кыргызстане наблюдается повышение цен на мясо, яйца, подсолнечное масло и другие социально значимые продукты питания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177636/
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