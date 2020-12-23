Цены на социально значимые товары и продукты в Кыргызстане пока не корректируют. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.
По его словам, только после того, как цены на продукты питания вырастут на 20 процентов, госагентство начнет контролировать их стоимость.
«Цены на основные продукты питания за месяц повышаются от 5 до 10 процентов. Пока резкого скачка нет, поэтому со стороны правительства решения о введении госрегулирования не приняли. Его принимали в марте в период режима чрезвычайного положения, был ажиотаж в супермаркетах, магазинах», — рассказал Шухрат Сабиров.
Отметим, что за последний месяц в Кыргызстане наблюдается повышение цен на мясо, яйца, подсолнечное масло и другие социально значимые продукты питания.