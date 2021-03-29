Государственное регулирование цен на лекарства обсудили в правительстве

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел выездное совещание с представителями фармацевтических компаний и отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий.

По данным пресс-службы правительства, представители фармацевтических компаний озвучили вопросы, касающиеся государственного регулирования цен на лекарства, проблемы с задержкой оплаты за поставленные лекарства со стороны организаций здравоохранения, проблемы с регистрацией и перерегистрацией лекарств, готовности отечественного рынка лекарств к требованиям ЕАЭС, а также высказали свои опасения по поводу введения НДС, что может привести к увеличению нелегального ввоза лекарств и их подорожанию.

Мы настолько зарегулировали рынок, что даже малейшие изменения в дизайне упаковки требуют согласования по шесть месяцев в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий. Артем Новиков

«Очевидно, что на фармацевтическом рынке, являющемся высокодоходным, не все работают по правилам. Есть определенные поставщики, старающиеся работать по серым схемам, выжимая максимальную прибыль. Такие факты есть, иначе люди бы не возмущались на разницу в цене на лекарственные препараты в Кыргызстане и других странах. Это касается не только рецептурных лекарств. Многим производителям неинтересно регистрировать препараты в Кыргызстане в силу маленького объема рынка, что влияет на цену лекарств. Мы должны максимально упростить требования по регистрации и перерегистрации лекарств, а также создать возможность для признания лекарств, обращающихся в Европе, России и некоторых других странах. Тем более что департамент лекарствнных средств проводит только бумажную проверку. Одновременно мы должны усилить надзор за качеством фармацевтических препаратов на рынке и введением механизма государственного регулирования цен на жизненно важные лекарственные препараты», — отметил Артем Новиков.

Представители фармацевтических компаний в целом поддержали идею о государственном регулировании цен на лекарственные средства.

«Такая практика используется во многих странах мира. Однако у нас в стране вводить механизм государственного регулирования следует постепенно. У нас маленький рынок, и он не готов к полноценному введению государственного регулирования. Мы готовы к обсуждению данного вопроса. Для этого, в частности, нужно привести в соответствие нормативно-правовые акты», — считают представители фармацевтических компаний.

Были также затронуты проблемы ввоза реагентов для диагностики, медицинских перчаток, компьютерных томографов, взаимодействие с Таможенной службой, регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по правилам ЕАЭС, деятельности рецептурно-производственных отделов при аптеках.

Артем Новиков поручил в течение двух недель доработать и внести соответствующие изменения в проект нормативного правового акта по ввозу лекарственных средств, относительно сокращения сроков регистрации и перерегистрации зарубежных и отечественных препаратов, по разработке критериев градации изменений в регистрационном досье, а также внедрения принципа «молчание — знак согласия» в случае отсутствия ответа со стороны уполномоченного органа.

Кроме того, Министерству здравоохранения и социального развития поручено оптимизировать деятельность департамента и ускорить процесс цифровизации в нем, сформировать график потребности по месяцам в препаратах против коронавирусной инфекции для исключения образования дефицита лекарств в аптеках, а также подготовить план действий по переводу работы отечественного фармацевтического рынка на принцип ЕАЭС.