В Кыргызстане создадут кыргызско-эмиратский деловой совет

По итогам Кыргызско-Эмиратского бизнес-форума подписано несколько меморандумов и соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщило Национальное агентство по инвестициям.

В частности, подписаны контракты на поставку мяса и меда на $11 миллионов. Кроме того, торгово-промышленные палаты Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о создании кыргызско-эмиратского делового совета. Кыргызский союз промышленников и предпринимателей и Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ подписали меморандум по расширению инвестиций и возможностей для бизнеса.

Выступая на форуме, министр экономики ОАЭ Абдулла бин Таук Аль-Марри сказал, что страна готова увеличить инвестиции в туризм, сельское хозяйство, технологии, а также экспорт местной продукции.