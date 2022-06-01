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Экономика

В Кыргызстане создадут кыргызско-эмиратский деловой совет

По итогам Кыргызско-Эмиратского бизнес-форума подписано несколько меморандумов и соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщило Национальное агентство по инвестициям.

В частности, подписаны контракты на поставку мяса и меда на $11 миллионов. Кроме того, торгово-промышленные палаты Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о создании кыргызско-эмиратского делового совета. Кыргызский союз промышленников и предпринимателей и Федерация торгово-промышленных палат ОАЭ подписали меморандум по расширению инвестиций и возможностей для бизнеса.

Выступая на форуме, министр экономики ОАЭ Абдулла бин Таук Аль-Марри сказал, что страна готова увеличить инвестиции в туризм, сельское хозяйство, технологии, а также экспорт местной продукции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235515/
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