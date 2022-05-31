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Экономика

Кыргызстан самостоятельно будет разрабатывать Андаш и Талды-Булак — кабмин

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» проходит очередное заседание Антикоррупционного делового совета.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что в дальнейшем Кыргызстан самостоятельно будет разрабатывать такие крупные месторождения, как Андаш и Талды-Булак, в рамках национального холдинга «Наследие великих кочевников».

«Президент показал, как бороться с коррупцией на примере «Кумтора». Глава государства поставил интересы страны выше больших денег. В итоге мы победили. Мы национализировали всю технику и активы «Кумтора». Это месторождение нам прослужит долго. Теперь в рамках холдинга «Наследие великих кочевников» мы сами будем разрабатывать такие крупные месторождения, как Андаш, Талды-Булак. Золото — это ресурс, стоимость которого постоянно растет. Деньги — инструмент, который должен быть прикрыт со всех сторон. Для этого необходимо внедрить механизмы», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235328/
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