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Экономика

Проблемы с денежными переводами. Банкам рекомендовали лучше обслуживать клиентов

Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам повысить качество обслуживания клиентов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Руководство Нацбанка встретилось с представителями коммерческих банков, обменных бюро и Ассоциации обменных бюро КР. Обсуждалась ситуация в банковской системе страны и на валютном рынке, а также вопросы минимизации и предотвращения возможных рисков, связанных с геополитической ситуацией в мире.

Отмечено, что в последнее время растет количество жалоб от населения относительно получения и отправления денежных переводов и качества обслуживания некоторыми финансово-кредитными учреждениями.

«Коммерческим банкам настоятельно рекомендовано принять все необходимые меры по повышению качества обслуживания клиентов и обеспечению контроля за надлежащим предоставлением банковских услуг во всех подразделениях банков, а также своевременного проведения разъяснительной работы среди клиентов. Кроме того, руководство Национального банка указало на необходимость обеспечения защиты прав потребителей банковских услуг всеми участниками финансового рынка, включая обменные бюро и Ассоциацию обменных бюро», — говорится в сообщении.

На встрече еще раз отмечено, что Национальный банк постоянно отслеживает и контролирует ситуацию. При необходимости регулятор примет меры для дальнейшего обеспечения стабильной и безопасной работы банковской и платежной систем страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235140/
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