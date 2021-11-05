Кыргызская компания вошла в программу ЕБРР Blue Ribbon

Кыргызстанский производитель товаров для дома «Маткасымов» присоединился к программе Blue Ribbon ЕБРР, которая объединяет наиболее передовые и быстрорастущие предприятия из стран деятельности банка. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕБРР.

Приглашение о вступлении в программу подписали руководитель компании Эрнист Тынчылык уулу и управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи. Миссия программы, включающей финансовые и консультационные продукты, заключается в поддержке быстро развивающегося бизнеса для его дальнейшего роста и достижения долгосрочных целей на протяжении пяти лет. В рамках программы Blue Ribbon ЕБРР будет поддерживать компанию, оказывая консультационные услуги при проектировании и цифровизации нового производства с привлечением местных и международных консультантов.

Компания может также рассмотреть возможность получения финансирования ЕБРР через различные инструменты.

«ЕБРР готов поддержать преобразование компании из семейного бизнеса в устойчивую корпорацию, которая внедрит корпоративное управление, цифровые и экологичные решения. Данная поддержка может быть оказана в виде финансирования и технической помощи. В случае внедрения на производстве энерго- и ресурсосберегающих технологий в рамках сотрудничества с нами компания «Маткасымов» может рассчитывать на получение дополнительных инвестиционных льгот», — отметила Жужанна Харгитаи.