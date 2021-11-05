20:47
USD 84.80
EUR 97.97
RUB 1.19
Экономика

Кыргызская компания вошла в программу ЕБРР Blue Ribbon

Кыргызстанский производитель товаров для дома «Маткасымов» присоединился к программе Blue Ribbon ЕБРР, которая объединяет наиболее передовые и быстрорастущие предприятия из стран деятельности банка. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕБРР.

Приглашение о вступлении в программу подписали руководитель компании Эрнист Тынчылык уулу и управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи. Миссия программы, включающей финансовые и консультационные продукты, заключается в поддержке быстро развивающегося бизнеса для его дальнейшего роста и достижения долгосрочных целей на протяжении пяти лет. В рамках программы Blue Ribbon ЕБРР будет поддерживать компанию, оказывая консультационные услуги при проектировании и цифровизации нового производства с привлечением местных и международных консультантов.

Компания может также рассмотреть возможность получения финансирования ЕБРР через различные инструменты.

«ЕБРР готов поддержать преобразование компании из семейного бизнеса в устойчивую корпорацию, которая внедрит корпоративное управление, цифровые и экологичные решения. Данная поддержка может быть оказана в виде финансирования и технической помощи. В случае внедрения на производстве энерго- и ресурсосберегающих технологий в рамках сотрудничества с нами компания «Маткасымов» может рассчитывать на получение дополнительных инвестиционных льгот», — отметила Жужанна Харгитаи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212803/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
ЕБРР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2,5 процента по итогам 2021 года
Экономики стран Центральной Азии вырастут на 4,9 процента в 2021 году
Садыр Жапаров призвал ЕБРР поддержать частный сектор в стране
Айтен Рустамова стала главой ЕБРР по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану
Садыр Жапаров призвал ЕБРР активизировать реализацию проектов в Кыргызстане
Премьер-министр и региональный директор ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества
И. о. премьер-министра Артем Новиков встретился с главой ЕБРР
Увеличения доли госсобственности в экономике хотят граждане СНГ. Анализ ЕБРР
Нил Маккейн: Имидж формируется годами, а разрушить его очень легко
Кубатбек Боронов и Нил Маккейн обсудили проекты в энергетике Кыргызстана
Популярные новости
Centerra Gold Inc. заявляет о&nbsp;сокращении добычи золота на&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; Centerra Gold Inc. заявляет о сокращении добычи золота на руднике «Кумтор»
Горнорудный сектор. Государство выживает инвесторов вместо их&nbsp;защиты Горнорудный сектор. Государство выживает инвесторов вместо их защиты
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;1&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 ноября
В&nbsp;Бишкеке налоговики выявили нарушения у&nbsp;281 предпринимателя В Бишкеке налоговики выявили нарушения у 281 предпринимателя
Бизнес
В&nbsp;2021 году выполнен самый длинный грузовой рейс в&nbsp;истории кыргызской авиации В 2021 году выполнен самый длинный грузовой рейс в истории кыргызской авиации
Пополняйте банковские карты в&nbsp;приложении MegaPay без комиссии Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений &laquo;О!Маркет&raquo; В Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений «О!Маркет»
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
5 ноября, пятница
20:36
Отключения света в Кыргызстане. Женщина почти год писала в «Северэлектро» Отключения света в Кыргызстане. Женщина почти год писал...
20:17
Вы же свободно ходите. Садыр Жапаров заверил, что исков против СМИ не будет
20:15
В Бишкеке второй год не могут найти пропавшую 21-летнюю девушку
19:50
Кыргызская компания вошла в программу ЕБРР Blue Ribbon
19:27
Маленькая Дениза перенесла несколько операций. Нужна еще одна