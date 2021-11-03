В Бишкеке налоговики выявили нарушения у 281 предпринимателя

Во время рейда в Бишкеке сотрудники Государственной налоговой службы за один день выявили нарушения у 281 субъекта предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Проверки проходили в Первомайском и Свердловском районах столицы. Всего фискалы изучили деятельность 674 субъектов. В том числе у 279 прошел рейдовый налоговый контроль, а у 395 — контрольный закуп.

Нарушения нашли у 36,5 процента, или 102 субъектов, охваченных рейдовым налоговым контролем. В том числе у 80 отсутствовали разрешительные документы (свидетельство, патент, лицензия), у 44 — контрольно-кассовые машины, 42 не смогли представить трудовые договоры и полис (факт уплаты страховых взносов).

Из 395 субъектов, охваченных контрольным закупом, нарушения выявлены у 45,3 процента, или 179 предпринимателей. В том числе у 122 обнаружены факты невыдачи кассового чека, у 74 установлены излишки в кассе, у 5 — факты воспрепятствования, то есть недопуска к ККМ или к R-Keeper. Кроме того, на момент проверки 117 субъектов закрылись.

В Налоговой службе сообщают, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно.