Кредит «Супертез» с огромными процентами больше не выдают

Кредитный продукт «Супертез» решено закрыть из-за нерыночных условий. Об этом 24.kg сообщил владелец Бишкекской микрокредитной компании, которая выдавала займы по этому продукту, Уланбек Акимканов.

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По его словам, компания еще в феврале 2021 года приостановила выдачу всех займов. А в августе у нее сменился владелец. Им стал Уланбек Акимканов. Он и решил вообще закрыть продукт «Тез акча».

«Компания приостановила выдачу кредитов в феврале. Но на сайте была информация, что мы работаем. Это наше упущение. Просто этим вопросом некому было заниматься. Сейчас в БМКК остались только я и бухгалтер. По моему распоряжению все данные о выдаче каких-либо займов с сайта уже удалены», — рассказал Уланбек Акимканов.