С начала месяца сахар в Кыргызстане подорожал почти на 2,5 сома

С начала октября средние цены на сахар-песок выросли на 2,33 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если по итогам сентября сахар стоил 65,1 сома за килограмм, то к 20 ноября вырос до отметки 67,43 сома. По сравнению с октябрем прошлого года продукт подорожал на 15 сомов, или на 28,5 процента.

При этом самый дорогой сахар на юге страны — в Ноокате (74,26 сома), Оше (72,47 сома) и Джалал-Абаде (70,89 сома). Самая низкая цена на продукт зафиксирована в Балыкчи (63,23 сома), Нарыне (64,16 сома) и Караколе (64,57 сома).

Напомним, что в конце августа в Кыргызстане перестало действовать госрегулирование цен на сахар-песок. С тех пор продукт стабильно дорожает.